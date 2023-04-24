İzmir'in iki ezeli ekibinin dünkü mücadelesinde Altay ve Göztepe öncelikle gol yememeyi düşündü.

Altay, tehlike bölgesinden mümkün olduğu kadar uzak durmak, Göztepe ise Play-Off hattındaki yerini koruyup ilk 2 için umudunu korumak isterken, iki ekipte maçın başlarında önce birbirini tarttı. Aylar sonra taraftarıyla buluşan Altay, bu baskıyı kullanarak daha atak olan taraftı. İlk yarıda siyah-beyazlılar net gol fırsatı bulamasa da, uzatma bölümünde Deniz Kadah ile net gol fırsatından yararlanamadı. Göztepe forvetleri ise 45 dakika boyunca cılız ataklarında Altay savunmasının arasında sıkıştı kaldı. Marko istediği topları alamadı, son haftaların çıkıştaki ismi Mamah ve kanatta görev yapan Traore etkisiz kaldı. Devre sanki bir derbi değil de, formalite maçına çıkmış iki ekibin mücadelesiydi sanki.



TECRÜBESİZLİK KURBANI ARDA

İkinci yarı ise daha hareketliydi.

Göztepe'nin genç kalecisi Arda Özçimen, tecrübesizliği sonucu Altay'lı Eren'e yaptığı faul sonucu penaltıya sebebiyet verdi. Altay'ın Portekizli yıldızı Paixao da bu ikramı geri çevirmedi ve takımını öne geçirdi. Altay yarı alanına çekildiği dakikalarda bulduğu golle moral depoladı. Göztepe, rakip kalede daha etkili olmaya başlarken sağlam Altay savunmasını ancak maçın uzatma anlarında geçmeyi başardı. Uzatma bölümünde önce direğe takılan Göztepe savunmasının etkili ismi Atınç 90+3'te bu kez beraberliği getiren golü kaydetti.

Göztepe geriye düştüğü maçta hedefe giderken kritik bir puan kazandı. Derbide 3 puana bu kadar yakın olan Altay ise kümede kalma adına çok önemli bir avantajı kaçırdı. Ancak dünkü maçın hakkı beraberlikti. Altay ve Göztepe dün sadece sahada idare etti.

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