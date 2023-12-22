Manisa FK gitgide eriyor

MANİSA FK, ligdeki konumunu belirleyeceği kritik Boluspor deplasmanından yine kayıpla döndü. Siyahbeyazlılar cezalı Tugay ile sakatlıkları bulunan Ayberk ve Lima'yı dünkü maçta çok aradı. Savunma, orta saha ve ileri uçta kilit isimlerin yokluğu Manisa ekibinin oyun planını çok etkiledi. Zaten kadro alternatifi olmayan teknik direktör Osman Özköylü elindeki en iyi on biri sahaya sürmeye çalıştı. Ancak sezon başındaki transfer tercihleri ve kadronun yetersizliği dün yine ortaya çıktı. Temposuz başlayan karşılaşmada Manisa FK, Topalli ve Diallo ile golü kalesinde görene kadar iki önemli fırsat yakaladı. Deplasmanda skor üstünlüğünü de ele geçirebilirdi ancak zamanlama hatası ve final paslarındaki beceriksizlik buna engel oldu. Hakem Ömer Tolga Güldibi'nin Boluspor lehine 17. dakikada verdiği penaltı kararı ise çok ağırdı. Oğuzhan'ın ceza alanı içinde Kayamba'ya elle bir müdahalesi var ama bu temas futbolun içinde hep var. Haksız penaltıyla 1-0 yenik duruma düşen Manisa ekibi anlamsızca geriye çekildi. İkinci yarıda da geç yapılan oyuncu değişiklikleri Boluspor'un ekmeğine yağ sürdü. Play-Off umudu gittikçe azalıyor. Hafta sonu oynanacak Ş.Urfa maçı çok daha anlam kazandı. Bu maçın kaybedilmesi halinde Manisa FK düşme potasına daha da yaklaşabilir. Şimdi bu kayıp unutulmalı ve takım Urfa maçına adapte olmalı. Devre arasında ise gerekli takviyeler mutlaka yapılmalı.

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