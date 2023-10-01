Gücü bu kadar

İzmir'in köklü ekibi Altay, Birinci Lig'de alt sıralardaki direkt rakibi Giresunspor'dan deplasmanda bir puanı aldı. Son derece temposu düşük maçta Altay, Karadeniz temsilcisi karşısında bir türlü vitesi yükseltemedi.

Siyah-beyazlılar ilk yarıda pozisyona girmekte zorlanırken, ilk şutunu 37'de Ceyhun ile rakip kaleye gönderdi.

Altay'ın dağınık orta sahası, ikinci bölgede çok fazla top kaybı yaptı. Zeki ve Ceyhun gibi tecrübeli isimler silik gözükürken, gol kralı patentli Marco Paixao ise sık sık geriye çekilip orta alana yardım etmek zorunda kaldı. Hal böyle olunca Altay rakip kalede tehlike yaratamadı. Giresun ise ilk yarıda iki önemli pozisyon bulurken, onlar da beceriksizlik nedeniyle sonuca gidemedi.

İki hafta önce Erzurum'dan 4 gol yiyen savunma ise dün rakip forvetlere geçit vermedi ve kaleye duvar ördü.

UYKUDAN GEÇ UYANDI

Altay, ikinci yarının son 20 dakikasında rakip oyuncular yorulup, oyundan düşünce uykudan uyandı ve pozisyonlar bulmaya başladı. Sonradan oyuna giren Enes, hücuma zenginlik kazandırdı.

Altay duran toplardan üst üste Ceyhun ve Paixao ile kritik pozisyonları harcadı.

Ancak bir türlü galibiyeti getirecek golü bulmayı başaramadı. Siyah-beyazlılar gol umudunu sadece Marco Paixao'ya bağlamış durumda. Ancak o da istediği topları alamadığı gibi artık, yaşı itibariyle etkisiz kalıyor. Aslında dünkü maçın hakkı beraberlikti. Ne Giresun, ne de Altay dün 3 puanı hak etmedi.

Maçın kırılma anı ise Altaylı Yusuf'un boş pozisyonda ceza alanına girmek üzereyken Metin'i yere düşürdüğü pozisyondu. Yusuf bu pozisyon sonrası direkt kırmızı kart görse de takımının 1 puanı kazanmasını sağladı.