Camia artık uyan!

İZMİR'İN köklü kulübü Altay son yılların en kötü dönemini yaşıyor. Maddi imkansızlık nedeniyle artık yönetim de tükenme noktasına gelirken, Altay'ı ayağa kaldıracak hamleler de camiadan gelmiyor ne yazık ki. Alınan genel kurul kararı var ama köklü camia kafasını kuma gömmüş durumda, kimseden çıt çıkmıyor. Bu sahipsizlik ortamında siyah-beyazlı futbolcular, sorunları bir kenara ittiler, güçlü rakipleri Bandırmaspor karşısına çıktılar dün. İlk yarıda oldukça da istekliydiler. Kalesinde devleşen kaleci Eren ilk 45'te maçın kopmasına engel oldu. Deneyimli golcü Paixao, VAR'dan iptal edilen iki golde de ofsayta yakalanmasa belki ilk yarıda İzmir ekibi net galibiyete ulaşacaktı.

Ancak ikinci yarılarda oyundan düşen Altay'da dün yine aynı senaryo gerçekleşti. İlk bölümün aksine siyah-beyazlılar, ikinci yarıda sadece rakip kaleye bir şut çekti. Altay, Bandırma deplasmanında mucizeyi yine gerçekleştiremedi.

Futbolcular ellerinden geleni yaptı ancak gücü bu kadar. Takım üst üste 4. yenilgiyle 5 puanla dipteki yerinden kurtulamadı. Ve bu girdaptan kurtulacak ışığı da yakalamadı.

Camianın ileri gelenleri, ne bekliyorsunuz. Artık destek zamanı gelmedi mi?

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