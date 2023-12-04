Kalite farkı ortaya çıktı

Ege derbisi diyoruz, dünkü Manisa FK-Altay mücadelesine. Ancak iki takımın mali, idari ve kadro yapıları ile özellikle ligdeki konumlarına baktığınızda çok büyük farklar görüyoruz. İki Ege ekibi arasındaki bariz farklar maçı da derbi havasından çıkarıyor. Kağıt üstündeki bu fark Manisa'da gözler önüne serildi. Sezona şampiyonluk hedefi ile başlayan Manisa FK, 9 haftalık galibiyet hasretine 3-0'lık net zaferle sona erdirdi ve rahat nefes aldı. Ancak maddi kriz içinde kısıtlı bir kadro ile mücadele eden Altay son sıraya çakılı kaldığı gibi kurtuluş umudunu da tüketmeye devam etti.

İlk yarıda penaltı golüyle öne geçen Manisa FK, İzmir ekibi önünde soyunma odasına gidene kadar net bir fırsat yakalayamadı.

İkinci yarıya penaltıyla başlayan Manisa temsilcisi bu kez fırsatı değerlendiremese de attığı iki golün yanı sıra birçok net fırsatını da kaçırdı. Manisa FK'lı oyuncular final pası tercihlerini daha iyi kullanıp ve son vuruşlarda da daha becerikli olsalar daha farklı bir sonuç çıkabilirdi ortaya.



ALTAY BİLDİĞİNİZ GİBİ

Altay ise bildiğimiz gibiydi. Maçın başından son dakikaya kadar sert futbolu tercih ettiler. Siyah-beyazlıların bu sert futbolu aleyhine verilen iki penaltı ve bir kırmızı kart olarak kendisine geri döndü. Bir de Deniz sarı kart cezalısı durumuna düştü. Altay koca 90 dakikayı neredeyse isabetsiz bir şutla tamamladı. TFF tarafından silinen 3 puan ve alınan istikrarsız sonuçlar sonrası sezonun kalan haftalarında Altay'ı oldukça zorlu günler bekliyor. Yeni başkan Murat Pervane ve yönetimi acilen radikal kararlar alıp bu gidişe bir son vermeli. Transfer yasağını kaldırmak kısa vadede zor belki. Ama yeni yönetim en azından sahada mücadele eden futbolcuların alacaklarını ödeyip, takımı ateşlemeli. Yoksa Altay için durum hayli karanlık. Manisa FK için ise bu galibiyet asla ölçü olmamalı. Manisa ekibi kara bulutları dağıtıp nefes aldı ama özellikle ilk yarıdaki futbol Play-Off yarışı için yeterli değil.

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