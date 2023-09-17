Kalite değil tecrübe farkı

ALTAY, dün deplasmanda kendisi gibi transfer yasağı nedeniyle takviye yapamayan Erzurumspor karşısına çıktı. Ancak İzmir ekibi direkt rakibi olabilecek Doğu ekibine karşı kimsenin tahmin edemeyeceği bir yenilgi aldı. Karşılaşma sanki bir halı saha mücadelesi havasında başladı. İki takım da ilk 20 dakikada o kadar savruk, o kadar dağınıktı ki, inanılmaz hatalar birbirini izledi. Ne organize bir atak vardı, ne de kaleyi yoklayacak bir şut. Zaten ilk tehlikeli pozisyon ve şut gol oldu.

Altay'daki ilk resmi maçına çıkan Kuban'ın tutamadığı Rosheuvel o kadar güzel çıkardı ki, Celal'e sadece dokunmak kaldı. Aynı Roshouvel bu kez yine Kuban tarafından ceza alanı içinde düşürülünce Erzurum Eren ile penaltı golüyle ilk 38 dakikada skoru 2-0'e getiriverdi. İlk yarının sonunda Sefa ile kaleci Ozan Evrim'in anlaşmazlığı, Erzurum'un hanesine bir gol daha yazdırıverdi. İkinci yarıda ise Altay'ın farkı indirme çabaları sonuç vermedi

Takımdan eksilenler olsa da gözlerimiz geçen sezonki Altay'ı arıyor. Yenilgiden dersler çıkarılacak elbet. Ama dünkü hezimetin sebebi tecrübesizlik.

42 yaşındaki İbrahim'in kesilmesi, gereksiz yere kalede Eren-Ozan Evrim değişikliğini de teknik heyet mutlaka sorgulamalı.

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