Ne yaptın Bodrum

BODRUM FK, Erzurum'a 3'te 3 hedefiyle gitmişti. İlk yarının son maçında Göztepe'yi 3-0, geçen hafta da Giresun'u 4-0 yenen Muğla ekibi favori olarak çıktığı maçta aldığı şok yenilgiyle büyük yara aldı. Son iki maçta fileleri tam 7 kez sarsan yeşil-beyazlı Ege ekibi ilk 45'te rakip kaleyi bulan tek bir şut bile çekemedi. Kenan ve Burak Çoban ile kanatlara inemeyen Bodrum FK, bir türlü ileri uçta yalnız kalan Gökdeniz'i topla buluşturamadı. Orta sahada yapılan basit pas hataları ve final paslarındaki isabetsizlik Muğla ekibi adına pozisyon fakirliğine yol açtı. Imeri'nin henüz 51. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kalması tüm planları alt üst etti. Sayısal üstünlüğü ele geçiren Erzurum daha atak oynamaya başladı. Teknik direktör İsmet Taşdemir son 11 dakikada Kenan'ın yerine hücumcu Celal'i oyuna alarak kumar oynadı. Erzurum ekibi tecrübeli golcüsü Eren ile 90+6'da golü buldu. Bodrum galibiyeti hak etmediği Erzurum karşısında 1 puanı alabilecekken savunma hatası nedeniyle evine yenilgiyle döndü.

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