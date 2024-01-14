Bodrum FK zorlanmadı

İLK yarıyı Play-Off hattında kapatmayı başaran Bodrum FK, zorlu maratonun ikinci bölümüne de evinde Giresun galibiyeti ile başladı. Devre arasında şimdiye kadar gençleri tercih eden Muğla ekibinde teknik direktör İsmet Taşdemir, Nazilli'den transfer edilen Furkan'ı direkt on bire monte etti.

Düşme potasındaki rakibi karşısında maça oldukça istekli başlayan Bodrum, daha ilk dakikalarda Giresun ekibini bunalttı. Üzeyir, Burak Çoban ve Gökdeniz'in ataklarına Kenan da katılırken rakip kaleyi abluka altına alan yeşil-beyazlılar, 4. dakikada duran top organizasyonunda Gökdeniz ile öne geçti. 12 dakika içinde bir golü sayılmayan Bodrum'un bir de penaltısı VAR tarafından iptal edildi. İlk yarıda kalesinde tehlike yaşamayan yeşil-beyazlılar, ikinci yarıda 2-0'lık skorun da etkisiyle duraklama dönemine girdi. Son bölümlerde açılan Bodrum, maçın etkili ismi Burak Çoban ve Samet Yalçın ile 4-0'lık net galibiyeti yakaladı. Göztepe galibiyetinin ardından iki maçlık seri yakalayan yeşil-beyazlılar, Süper Lig yürüyüşünü sürdürdü.

Bodrum FK dün zayıf rakibi karşısında hiç zorlanmadı ve sezon sonuna kadar şampiyonluğu kovalayacağının sinyalini verdi.

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