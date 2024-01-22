Mücadele iyi sonuç kötü

SEZON başından bu yana büyük bir maddi kriz içindeki Altay, Birinci Lig'de adeta varoluş mücadelesi veriyor. Tüm olumsuzluklara rağmen son üç maçını da kazanan siyah-beyazlılar dün 6 puan değerindeki maçta en ciddi rakibi Tuzlaspor'a 1-0 yenildi. Kısıtlı kadrosuyla rakibine 44 dakika boyunca direnen Altay, ilk yarı sona ererken geriden atılan uzun topta maçın en kökü ismi Özgür topu kaçırınca Togue boş pozisyonda sunulan ikramı geri çevirmedi.

Golde kalesini erken terk eden Ozan'ın da payı vardı. Altay ikinci yarıya da pozisyon anlamında kötü başladı. Savunma iyi mücadele ederek farkın açılmasına izin vermedi ancak siyah-beyazlılar İstanbul ekibi karşısında 61 dakika boyunca pozisyona giremedi. Altay geç uyandı ve son yarım saatte rakip kaleye yüklenmeye başladı.

Deniz 65'te mutlak golü kaçırdı. Bir dakika sonra Özgür boş pozisyonda dışarı attı. Altay mucizevi seriyi Tuzla önünde sürdüremedi ama her şeye rağmen mücadelesiyle yerde kaldı.

Futbolcuların mücadelesi camiaya adeta bir mesajdı. Biz buradayız, 'Büyük Altaylılar' nerede!

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın