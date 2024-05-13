Aslan tura hazır

Galatasaray, derbi öncesi Karagümrük önünde adeta ecel terleri döktü.

Aslan Karagümrük önünde belki de sezonun en kötü ilk yarısını oynadı.

Orta alanda hakimiyet kuramayan sarı-kırmızılılar, kalesinde de önemli pozisyonlar verdi. Kontra atakta Aslan geride az adamla yakalanınca Mendes, Karagümrük'ü öne geçirdi. Galatasaraylı futbolcular ciddiyetsiz futbolunun cezasını kalesinde gördüğü golle ödedi. İlk yarıda kalabalık orta saha ile yoğun pres uygulayan Karagümrüklü futbolcular ikinci yarıda yorulunca Aslan'ın yıldızları ön plana çıktı. Barış Alper ve Mertens işbirliği Cim-Bom'a iki gol kazandırırken, sarıkırmızılılar galibiyeti korumayı başaramadı. Karagümrük'ün yıldız ismi Marcao'nun 83. dakikada attığı gol Galatasaray'da soğuk duş etkisi yarattı.

Kerem Demirbay'ın yerine oyuna giren Berkan 90'da attığı golle, sarı-kırmızılılara bayram yaşattı. Aslan ölüp ölüp dirildiği maçtan galibiyetle ayrılarak F.Bahçe ile 6 puanlık farkı korudu. Cim-Bom'a şampiyonluk için F.Bahçe önünde beraberlik yetecek.

Aslan bu avantajı bırakmaz ve Rams Park'ta turu atar.

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