Camia artık birleşmeli

TARİHİ başarılarla dolu İzmir'in köklü çınarı Altay, Birinci Lig'e erken veda ederek, 6 yıl sonra yeniden 2.

Lig'e döndü. Beş maç kala lige mendil sallayan Altay'ın sadece bir sezon Süper Lig'de kalıp 2. Lig'e gidişi için birçok neden sıralanabilir. En büyük sorun elbette aşırı borçlanma. Geçen sezon başında önce sportif direktör olan sonra eşofmanlarını giyip teknik koltuğa geçen Tuna Üzümcü'nün insanüstü çabalarıyla Süper Lig'den düşen kadroda efsane golcü Marco Paixao da dahil olmak üzere çoğu yıldız isim kadroda tutulmuştu.

Ve gençlerle desteklenen o takım, sezon sonunda mucizeyi gerçekleştirerek Birinci Lig'de kalmayı başardı. Herkes alkışladı, takdir etti.

Ancak siyah-beyazlılar için daha fazlası gerekiyordu. Borç yükü arttı, transfer yasağı engeli aşılamadı ve devre arasında birçok tecrübeli isim takımdan ayrıldı. Tribünden gelerek kulübe sahip çıkan Ayhan Dündar ve arkadaşları da bu sürece dayanamadı ve yeni yönetimler bayrağı devraldı. Ancak 665 milyon liraya yaklaşan borç yükü halen büyük bir kanbur olarak kulübün sırtında duruyor. Bugüne kadar düşüşe sessiz kalan camianın artık birleşip Büyük Altay'a sahip çıkması gerekiyor. Camiada şirketleşme çağrıları gitgide büyüyor.

Kulübün ileri gelenlerinin şirketleşme için artık somut adımlar atması gerekli. Başka Altay yok. Yoksa bu düşüş sadece başlangıç olur.

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