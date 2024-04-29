Süper Lig'e hoş geldin Göztepe.

İzmir'in köklü çınarı Göz-Göz Süper Lig'i; yönetimi, teknik heyeti ve futbolcu kadrosu ve bir de muhteşem taraftarı ile birlikte çoktan hak etmişti.

Dün gelen 2-0'lık Gençlerbirliği galibiyeti bu hak edişi perçinleyen zafer oldu. Gürsel Aksel Stadı'ndaki müthiş kalabalık tüm Güzelyalı'ya taşarken, herkesin beklediği o müthiş an önce Fıratcan Üzüm'ün, ardından uzatmalarda Lundqvist'in golüyle gerçekleşti. Sarı-kırmızılı futbolcuların ve taraftarların coşkusu görülmeye değerdi.

Kolay değil... İki yıllık emek sonucunda Göztepe, yeniden Türkiye'nin devler arenasına evi olarak gördüğü Süper Lig'e çıkıyordu. 2021-22 sezonundaki hazin düşüş sonrası, Göztepe bu kez daha sağlam adımlarla Süper Lig'e çıkıyor.



GÖZ-GÖZ ŞİMDİ DAHA GÜÇLÜ

Danimarkalı Başkan Rasmus Ankersen ve ekibinin Göztepe ile ilgili planları büyük.

Bu başarıda en büyük pay tabii ki Ankersen'e ait. Ancak Bulgar teknik direktör Stanimir Stoilov'un da katkısını ve payını teslim etmek gerekiyor. Bulgar teknik adam 20 karşılaşmada 14 galibiyet, 4 beraberlik ve sadece iki yenilgi alarak 46 puanla 2.3'lük bir maç başı ortalaması yakaladı. Stanimir Stoilov bu müthiş istatistiği ile ulaşılması zor bir başarıya imza attı. Kulüple daha iki yıl daha kontratı bulunan 57 yaşındaki teknik adamın uzun süre Göztepe'nin başında olması gerekiyor. Dün Göz-Göz, Gürsel Aksel'de küllerinden yeniden doğdu. Daha önce 2016-2017'de Play-Off'tan çıktığı Süper Lig'e daha güçlü ve planlı bir şekilde geri dönüyor. Tabii ki hedef önce kalıcı olmak.

Ancak Göz-Göz mücadele ettiği her platformda başarıyı ve üst sıraları hedefler.

Rasmus Ankersen'in en büyük hayali de, Göztepe taraftarları gibi Avrupa. Neden olmasın. Hazır olun bu yolun sonu Avrupa.

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