Çaresizlik ve kabulleniş

KULÜBÜN başındaki transfer yasağı, devre arasında gemiyi terk etmek zorunda kalan tecrübeli futbolcular, sezon başından bu yana takımı çalıştıran 5. teknik adam, yönetim krizi, ödenemeyen borçlar ve son 10 maçta haneye yazdırılan 4 puan...

Altay'ın bütün sezonun özeti bu aslında.

Gençlerle desteklenen kadrosuyla ve mevcut imkanlarla bu kadar oluyor aslında. Büyük Altay, tüm olumsuzların gölgesinde dün kader maçına çıktı Eyüp'te. İstanbul ekibi kazanırsa Süper Lig'e çıkacak, Altay ise puan alamazsa küme düşecek. Bir tarafta düğün olacak, diğer tarafta hüzün. Mucizeyi gerçekleştirmek için çıktı İzmir ekibi sahaya. Lider Eyüp ile Altay'ın kadrosu arasındaki uçurum sahaya yansıdı.

Gençler yüreklerini ortaya koydu, canla başla mücadele etti. Ancak Eyüp'ün etkili silahlarının attığı goller Altaylı futbolcuları çaresiz bıraktı. Gözler G.Birliği-Adana maçındaydı. Adana'nın yenilgisi sadece beklenen sonu erteleyecekti. Ancak Ankara'dan gelen beraberlik haberi siyah-beyazlıları yıktı.

Büyük Altay, bitime 5 hafta kala 6 yıl aradan sonra yeniden 2. Lig'e dönüyordu.

Hazin sonda en büyük pay, küme düşmeyi daha sezon başında kabullenen camianın ağır toplarına ait. Şimdi yapılacak şey, önümüzdeki sezonu planlayıp eldeki oyuncuları takımda tutmak.

Ama en önemlisi şirketleşme projesinin bir an önce hayata geçirilmesi.

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