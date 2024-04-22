Aslan kendini sıkmadı

SÜPER Lig'de şampiyonluğun en güçlü adayı olan Galatasaray dün kritik Pendikspor engelini de kayıpsız aştı. Sarı-kırmızılılar, dünkü galibiyetle üst üste 14. kez kazanarak ulaşılması zor bir başarıyı da yakaladı. Bu başarıda şüphesiz teknik direktör Okan Buruk'un çok önemli bir payı var. Oyuncu değişiklikleri ile tercihleri, her maça özel taktikleri ve 'Ben yaptım' değil de 'Biz yaptık' yaklaşımıyla genç çalıştırıcı, Aslan ile üst üste ikinci şampiyonluğuna koşuyor. Buruk, on birde beklenen hamleyi yaptı ve geçen haftanın iki kötü ismi Aurier ve Kerem Aktürkoğlu'nu kulübeye çekti. Bu hamle oldukça yerindeydi. Yerlerine oynayan Kaan savunmanın sağında, Ziyech ise kanatta önemli işler yaptı. 35. dakikada gelişen atakta Köhn-Mertens işbirliği ile Icardi usta bir vuruşla kilidi açan isim oldu. Aslan Pendik'in puan için umutlanmasına fırsat bile vermeden Abdülkerim ile ikinci golü de buldu. Sarı-kırmızılılar rölantide başladığı 2. yarıda da sahanın tek hakimiydi. Yakalanan pozisyonlar golle sonuçlansa, tarihi bir farka ulaşabilirdi. Yaşlı kurt Mertens iyi futbolunu bir golle süslerken, Kerem'in penaltısıyla G.Saray, Pendikspor engelini de iyi futbol ve 3 puanla aşarak şampiyonluk yürüyüşünü sürdürdü.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın