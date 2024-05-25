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Size Süper Lig yakışır

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Giriş Tarihi: 25.05.2024, 00:00

EGE'NİN yükselen değeri Bodrum FK finale yükselmek için çıktığı Çorum FK karşısında belki çok iyi oynamadı ama sonunda istediğini aldı. Maça iki takım da kötü başladı. İlk yarıda Bodrum ve Çorum, kaleye isabetli şut bile çekemedi desek abartmış olmayız. Ancak ikinci yarı oldukça hareketliyi, ama topun kontrolü ve daha istekli olan taraf her zaman Bodrum'du. Bodrum'un bekleri Cenk ve Üzeyir ile Burak Çoban çok çalıştı. Ancak Kenan ve Gökdeniz, daha aktif olsalar belki de maç uzatmalara bile kalmazdı. Uzatma dakikalarında Mohammed'in çizgiden çıkardığı top maçın belki de kırılma anı oldu. Futbol şansı bu dakikada Bodrum'un yanındaydı. Yeşil-beyazlılar, uzatma dakikalarında da gol aradı ancak 140 dakikayı bulan maçta futbolcular çok yoruldu. Penaltı atışlarında kaleci Sousa, Nalepa ve Erkan'ın şutlarını kurtararak Bodrum'a finali getiren isim oldu. İstikrarlı bir şekilde henüz iki yıl önce adım adım Birinci Lig'e yükselen, Muğla ekibi Süper Lig'in sürekli zorladı. Geçen sezon finalde Pendik'e karşı kaybedilen Süper Lig biletinden sonra yeşil-beyazlılar, bu sezonda sürekli Play-Off hattının içinde kaldı.

EN ÜST LİGE TEK BİR MAÇ KALDI
Teknik direktör İsmet Taşdemir ve öğrencileri hiçbir zaman hedeften sapmadı. Sezon içinde alınan olumsuz sonuçlara rağmen yönetim de teknik heyet ve futbolcu kadrosunun arkasında durdu. Böyle olunca Bodrum FK yine Süper Lig'in kapısına dayandı. Artık tek bir maç kaldı. Eminim Bodrum bu sefer Sakarya'yı Adana'da yenip Süper Lig'e adını yazdıracak. Bodrum, Süper Lig'e çok yakışacak.

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