Kartal’ın fendi Buruk’u yendi

Ezeli rakibi Fenerbahçe karşısına dün Rams Park'ta on binlerce taraftarı önünde şampiyonluk turu atmaya çıkan Galatasaray hiç beklemediği bir yenilgi aldı. Bir beraberlik bile Aslan'ı şampiyon yapmaya yetecekken, sarı-kırmızılılar çok kötü ve korkak bir futbolla 3 puanı Fenerbahçe'ye verdi. Üstelik 21. dakikada sarılacivertli futbolcu Djiku'nun ikinci sarıdan oyundan atılmasıyla sahada bir kişi fazla oynayan Cim-Bom bunu sahaya yansıtamadı.

Fenerbahçe maçın başından itibaren rakibinin üzerine giderken, Aslan sahaya beraberlik için çıkmış gibiydi.

Sarı-lacivertliler, orta alanda presle Ziyech, Torreira, Barış Alper ve Mertens gibi G.Saray'ın gol ayaklarına boş alan bırakmadı. Sarı-lacivertliler, 70 dakika 10 kişi oynamasına rağmen oyun planından hiç vazgeçmedi. İlk 45 dakikada her iki takımın da dişe dokunur birer pozisyonları vardı ama F.Bahçe galibiyeti en çok isteyen taraftı.



YARIŞ SON MAÇA TAŞINDI

Teknik direktör Okan Buruk, kenardan maçı sadece izleyerek en büyük ve kritik hatalarından birini yaptı. 71. dakikada bir kişi eksik Fenerbahçe, duran toptan Çağlar ile golü buldu. Ancak bu gol Buruk'u uykudan uyandırabildi.

Buruk; Kerem Demirbay ve Köhn'ü kenara alarak Kerem Aktürkoğlu ile Berkan Kutlu'yu sahaya sürdü. Ancak sahanın kötüleri Barış Alper ve Ziyech'e tahammül etmeye devam etti. Gerekli hamleleri ikinci yarının hemen başında yapmalıydı.

Dünkü yenilgi sahada yürüyen futbolcular kadar, teknik direktör Okan Buruk'a yazar. Tüm sezon boyunca eleştirilen Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, ezeli rakibi önünde eksiklere rağmen oynattığı cesur futbol ve yerinde hamleleriyle en çok alkışı hak eden isim oldu. Fenerbahçe, 90 dakika boyunca can siperane savaşarak rakibine Rams Park'ta şampiyonluk turu attırmadı. Ligde son hafta G.Saray ile Fener arasındaki puan farkı üçe indi. Kanarya, şampiyonluk şansını son maça taşıdı. Aslan'a bir beraberlik yetiyor. Ama bir sürpriz gerçekleşir mi? İzleyip göreceğiz.

