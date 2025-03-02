Büyük balık kaçtı

Süper Lig'de ilk sezonunu geçiren ancak düşme potasına demirleyen Bodrum FK, dün Adana'da büyük fırsat kaçırdı. Teknik direktör Jose Morais'in takımın başına gelmesiyle hem skor, hem de futbol olarak gelişme gösteren Muğla ekibi -3 puana sahip Adana Demir deplasmanında çok kritik 2 puan bıraktı. Geçen hafta en ciddi rakibi Hatay'ı tek golle geçen, hafta içinde de kupada çeyrek finale adını yazdıran Bodrum, 3 puanı cepte gördüğü maçta Adana ekibini yenemedi. Bodrum için maç çok iyi başladı aslında. İlk 18 dakikada savunmanın arkasına atılan toplarla Puskas ve Okita ile üç farklı net gol pozisyonuna giren Ege ekibi, fırsatları cömertçe harcadı. Oyundan çıkana kadar rakip kaleci Vedat ve sonrasında genç Murat adeta duvar ördü. İlk yarı sonuna kadar Bodrum FK hücum hattı belki de bu sezon hiç olmadığı kadar gol pozisyonuna girdi. Biraz şanssızlık, daha fazla da beceriksizlik nedeniyle tarihi farkla bitebilecek maç golsüz eşiklikle sona erdi. Kazansa, rakipleri Sivas ve Konya'nın alacağı sonuçlara göre belki de Bodrum bu hafta sonu uzun süre sonra ilk kez ateş hattından kurtulacaktı.



İKİNCİ YARIDA OFSAYTA TAKILDI

İlk yarıda kalecileri geçemeyen Bodrum ikinci yarıda da bu kez ofsayta katıldı. Henüz ikinci devrenin başında Okita ve Puscas'ın golleri ofsayt nedeniyle geçerlilik kazanmadı. Portekizli teknik adam Morais, ikinci yarıda Gökdeniz ve Celal hamlesiyle ileri uçta gol aradı. Ancak yeşil-beyazlılar bir türlü aradığı golü bulamadı. Böylesi bir rakibe karşı bulduğun fırsatları gole çeviremezsen, puan kaybetmeye mahkumsun. Şimdi Bodrum'un önünde zorluk derecesi daha yüksek Kasımpaşa, Rize ve Fenerbahçe maçları var. Yeşil-beyazlıların gol sorununa bir anda önce çare bulup, bir an önce kendisini tehlike bölgesinden uzaklaştırması gerekiyor.