Bodrum FK pes etmedi

Ege'nin güzide ilçesinin takımı Bodrum FK, tarihinde ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de henüz alt sıralardan kurtulamadı. Bu sezon hedefini ligde kalmak olarak belirleyen Muğla ekibi için Ziraat Türkiye Kupası büyük bir fırsat. Yeşil-beyazlılar, 5. Tur'da elediği Kastamonuspor'un ardından dün de bu kez ilk grup maçında yine bir 2. Lig temsilcisi Kırklareli ile karşılaştı. Teknik direktör Volkan Demirel, ligi düşünerek rakibi karşısına yedek ağırlıklı, genç bir ekiple çıktı. Bu sayede hem as oyuncuları dinlendirdi, hem de kadrodaki diğer oyuncuların durumunu görme imkanı buldu. As kadroda zaman zaman oynayan kaleci Gökhan'ın yanı sıra Gökdeniz ve Puskas'ın dışında yedekler dün sahne aldı. Her ne kadar ikinci ligde mücadele etse de, 5. Tur'da Süper Lig ekibi Adana Demir'i eleyen Kırklareli vardı karşısında.

Nitekim ev sahibi henüz 19 dakikada attığı iki golle, iki farklı üstünlüğü sağladı.

YENİ BİR YILDIZ ADAYI

Ancak Bodrum FK'nın gençleri yılmadı.

Gol düellosu şeklinde geçen maçta, iki kez yenik duruma düşmesine rağmen bir puanı koparmasını bildi. En başta söylediğim gibi kupa maçları takımlar için büyük bir fırsat. Bodrum FK, bu maçta genç bir yeteneği vitrine çıkararak kazandı. Bu sezon on birde gördüğümüz Ege Bilsel'in ardından dün de Kırklareli'nde ikinci kez profesyonel formayı giyen Oğulcan Başol sahneye çıktı. Henüz 19 yaşında olan Oğulcan savunmada forma giymesine rağmen attığı iki golle takımına hayat verdi.

Kaleci ve savunma oyuncusunun dikkatsizliği sonucu attığı ilk gol akıl doluydu.

Kupada bir puanla yetinen Bodrum, hafta sonu çok önemli Beşiktaş maçına çıkacak.

Teknik direktör Volkan Demirel ve öğrencilerinin kötü günler geçiren Beşiktaş'tan 3 puanı koparması sürpriz olmayacak.

İstanbul'dan alınacak 3 puan ve yapılacak nokta atışı takviyelerle Bodrum, ligde ve kupada hedefini tutturacaktır.