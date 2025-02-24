Aslan’a yaradı

Yabancı hakem tartışmaları, operasyon ve yapı iddiaları ve karşılıklı açıklamalarla hayli gergin bir ortamda başlayan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde iki takım da puanları paylaştı. Bu sonuç derbiye 6 puan avantajıyla başlayan lider Galatasaray'a yaradı.

Fenerbahçe ise farkı 3'e indirip, rakibi önünde psikolojik üstünlük sağlama fırsatını kaçırdı. İlk yarısı pozisyon olarak oldukça kısır geçen maçın ikinci 45 dakikası oldukça tempolu başladı. Galatasaray ilk yarıda oyunu Fener yarı sahasına yıktı. Ancak sarılacivertli ekipte özellikle sol bekte genç Yusuf Akçiçek, Roland Sallai'ye geçit vermedi. Yine Fener savunmasında Çağlar'ın da gününde olması nedeniyle Aslan pozisyona girmekte çok zorlandı. Fenerbahçe orta sahası ise ilk 45'te hiç yoktu. Fener'in uzun topla başlama düşüncesi, Galatasaray orta sahasına takıldı.

Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun oyunu sahasında kabul edip, kontratakla gol bulma düşüncesi işe yaramadı.

LEMİNA YILDIZLAŞTI

Sarı-kırmızılılarda Lemina ilk yarının en etkili isimlerinden biriydi. Fenerbahçe'nin bütün atıklarını kesen Lemina, topu oyuna sokarken de kusursuzdu. Orta alanı hakimiyetine alan G.Saray, savunmada da Davinson ve Abdülkerim ile rakibine pozisyon vermedi.

İkinci yarıda özellikle Amrabat'ın oyuna girmesiyle Fenerbahçe daha çok pozisyona girmeye başladı. İkinci yarının ilk 15 dakikalık bölümünde son haftalarda eleştirilen Muslera kritik kurtarışlarla kalesinde devleşti.

Derbide iki takım savunması skoru belirleyen faktörler oldu. İkinci yarıda aksiyonu yükselen karşılaşmadan gol sesi çıkmayınca Galatasaray ve Fenerbahçe birer puanla yetindi.

Ezeli rakibini ilk yarıda Saraçoğlu'nda 3-1 yenen Aslan, şampiyonluk yolunda son derece kritik olan 6 puanlık farkı korumayı bildi.

Fenerbahçe ise kalan haftalarda rakibinin puan kaybını bekleyecek.