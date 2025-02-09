Sadece kalite farkı

FENERBAHÇE için dünkü Alanyaspor maçı kritik bir virajdı. Alanya'ya tam 8 eksikle giden Fenerbahçe özellikle savunma bölgesinde çok eksikti. İleri uçta son haftaların formda ismi En- Nesyri'nin de sarı kart cezalısı olması handikaplar arasına eklendi. Kanarya maçın başında bir talihsizlik daha yaşadı. Çağlar da sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kalınca, orta saha oyuncusu Amrabat üçlü savunmaya monte edildi. Jose Mourinho'nun uzun toplarla ileriye çıkma düşüncesi işlemedi. Fenerbahçe kanatlara inmeye başlayınca goller de peşi sıra geldi. İlk golde Tadic'in sağdan geliştirdiği atakta Szymanski ağları sarsarken, ikinci gol de bu kez soldan Kostic'in yaptığı ortada, Talisca'nın kafasından geldi. Pozisyon bulmakta zorlanan Fenerbahçe iki kez geldiği Alanya kalesinde iki gol buldu. Alanyaspor da kötü gününde olunca bu kadar eksik yakaladığı Fener'den puan almayı başaramadı. Futbolun tat vermediği dünkü randevuda, Fenerbahçe kaliteli yıldızlarının farkıyla kazanmayı bildi. Fener'in karşısında daha dişli bir rakip olsaydı bu savunma zaaflarıyla skor daha farklı olabilirdi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın