Bodrum FK’nın nefesi yetmedi

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Bodrum FK için bu sezon işler pek iyi gitmiyor. Dört haftalık galibiyet hasretinin ardından dünkü rakip güçlü Eyüpspor'du. Muğla ekibi, Avrupa Kupaları'nı hedefleyen İstanbul ekibi karşısında tüm kozlarını denedi ama puan yada puanlar almaya nefesi yetmedi. Üstelik özellikle ileri uçta güç kaybeden rakibini bu kadar eksik yakalamışken Bodrum'un dün en azından bir puan alması gerekiyordu. Eyüp'te en skorer oyuncu Thiam cezalı olması, ikinci golcü isim Ahmed ise Galatasaray'a transferi nedeniyle kadroda yoktu. Bruno ise yönetimden affını isteyerek kulüpten ayrılmıştı. Böyle eksik bir rakibe karşı Bodrum 13 dakika direnebildi. Golcü yokluğundan Emre Akbaba'yı ileride oynatan Eyüp, 13'te Tayfur ile golü buldu. Bodrum FK asisti yapan Emre Mor'u bir türlü durduramadı. Yediği golde de bariz savunma hatası vardı. Gol Tayfur'u boş bırakan Ajeti'ye yazar, bunu da söyleyelim.

SAVUNMAYA TAKVİYE ŞART

Orta alanda ise Taylan ve Fredy'nin, ileride de Seferi ve Puskas'ın olumsuz performansları, direkt skora etki etti. Bodrum rakip yarı alanında yaptığı asistlerle kaptığı topları olumlu kullanabilseydi, istediği golleri çok rahat bulabilirdi. Özellikle Mohammed'in 18. dakikada kaptığı topta pas yerine şut tercihi Bodrum'u golden etti. Yeni transfer Okita Bodrum adına sahanın en çalışkan ve verimli oyuncusuydu. Çok koştu, pres yaptı, ara paslar attı, şut denedi. Yeri geldi savunmaya yardım etti. Okita'nın ileriki haftalarda Bodrum'a çok daha faydalı olacağını düşünüyorum. Ancak sadece Okita ile olmaz. Trabzon'dan Bardhi de takıma katıldı. Ancak yönetimin savunma zaafları sonrası mutlaka stoper takviyesi yapması gerekiyor. Orta alan ve kanatlara da birer takviye daha olmalı. Yoksa ileri haftalar Bodrum FK için çok daha zor geçecek.