Fener zirveye adım adım

Derbide geçen hafta Galatasaray ile iyi oynadığı maçtan beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, zirvedeki rakibiyle aradaki puan farkını indirme fırsatını kaçırmıştı. Ancak bu kez Kanarya, ezeli rakibinin kendisine altın tepside sunduğu fırsatı değerlendirmeyi bildi. Gündüz seansında Galatasaray'ın Kasımpaşa'yla berabere kalması Fener'in iştahını kabarttı. Rakip de orta sıralarda yer alan zayıf Antalyaspor olunca, sarı-lacivertliler bu kez hata yapmadı ve Güney ekibini net bir skorla mağlup etti. Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho ve eksiklerine rağmen rakibinin fişini ilk yarım saatte çekti. İlk yarım saatte Mert Müldür, Tadic ve Faslı yıldızı En-Nesyri ile üç gol bulan Fenerbahçe, güle oynaya maçını kazandı. Fenerbahçe farkı daha da artırabileceği net fırsatlar da buldu. Ancak bu kez de şanssızlığına yenilerek 3 golde kaldı. Avrupa Kupaları'nda son 16'ya kalan, kupada da lider olarak çeyrek finalist olan Fenerbahçe, dünkü sonuçla zirve ile aradaki puan farkını 4'e indirdi.

ŞİMDİ HEDEF RANGERS

Puan farkının azalması ve dünkü skordan bağımsız olarak, G.Saray'ın son haftalardaki düşüşüne karşın Fenerbahçe'de ise tam tersi yükseliş dönemi başladı. Sakat veya cezalı fark etmeksizin oyuna kim girerse formanın hakkını veriyor. Savunma adeta duvar gibi oldu. Dün Antalyaspor hiç net bir pozisyona giremeden belki de tek bir şutla maçı tamamladı. Hücum hattına ise söylenecek bir şey yok. En-Neysri çıkışa geçti, Kostic kendini buldu, Dzeko ise saha içinde tam bir lider. Buna yavaş yavaş takıma ısınan Talisca da eklenince şampiyonluk rotası kendiliğinden çizilmiş oluyor. Şimdi Kanarya'nın önünde 6 Mart'ta oynayacağı Rangers maçı var. Avrupa'da da çıkışını sürdürürse, bu motivasyonla neden ligde de şampiyonluk hasreti sona ermesin...