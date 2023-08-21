Altay’ın varoluş mücadelesi

Ekonomik kriz ile mücadele eden Altay, geçtiğimiz sezon olduğu gibi varoluş mücadelesi veriyor. İzmir'in köklü kulüplerinden siyah-beyazlı ekip, dün yeni sezonda ilk defa taraftarı karşısına çıktı. Elinden Björkander, Naderi ve Kutay'ı kaçıran İzmir ekibi, mevcut oyuncularının büyük çoğunluğunu takımda tuttu. Ancak yeni takviye gelmediği için dar ve kısıtlı kadro sebebiyle İzmir temsilcisi, sancılı süreci yaşamaya devam ediyor. Her şeye rağmen bugün Tuzla karşısında canla başla mücadele eden 'Büyük Altay' ligin ilk iç saha maçında aldığı 3 puan ile rahat bir nefes aldı. Baştan sona maçı baskılı götüren özellikle ilk yarı topun hakimiyetini elinde bulunduran Altay, ikinci yarı oyundan az da olsa düşse de 42'lik ihtiyar delikanlı İbrahim Öztürk'ün golüyle galibiyete ulaşmasını bildi.



RAKİPLERİNE MESAJ VERDİ

Takımın 'Paşa'sı Marco Paixao, sakatlığı nedeniyle sahada olamadı ancak Öztürk, fırsatçılığını konuşturarak fileleri havalandırarak Paixao'nun yokluğunu hissettirmedi. Taraftar ise maçın başından sonuna kadar bir dakika susmayarak adeta itici güç oldu. Son iki sezondur varoluş mücadelesi veren Altay, bugün yine rakiplerine 'ölmedim, ayaktayım, direniyorum" diyerek gözdağı verdi. Geçen sezon teknik dümenin başına geçen ve ateşten gömleği sırtına geçiren Tuna Üzümcü ise bu direnişin sembolü olma yolunda ilerliyor. Kim ne derse desin Altay, varoluş mücadelesi veriyor. Ne diyelim 'Dayan Altay'!

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