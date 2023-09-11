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Kaos ortamını Erhan dağıttı DOĞANCAN BİNGÖL

Kaos ortamını Erhan dağıttı

dogancan.bingol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 11.09.2023, 00:00
Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan Bucaspor 1928'de yapılan flaş transferlere rağmen bir türlü gelmeyen galibiyet yeterince can sıkıyordu.
Aslında ilk düdükten itibaren galibiyete dair en ufak bir belirti yoktu. İki takım da orta sahayı geçmekte zorlanıyordu. Rakip takımın zayıflığına rağmen Fırtına bir türlü skor üretemedi. Rakip kaleye bir oyun şablonu olmadan şuursuzca saldıran sarı-lacivertliler doğal olarak gol de bulamadı. Sahada istekli bir görüntü çizen Bucaspor gözükse de aslında içeride biraz kaos hakimdi. Karşılaşmanın 70. dakikasında Berke'nin şutunu tamamlayan Erhan Çelenk, maçtaki tek golü attı ve galibiyeti getirdi. Belki de bu kaos ortamını dağıtmak isteyen geçen senenin gol kralı Erhan, kariyerinin ilk golünü atmışçasına sevindi. Bence yapılan iddialı transferlere rağmen İzmir ekibi henüz tam hazır değil. Bunun en büyük nedeni takımdaki teknik direktör boşluğu sebebiyle sezon başlangıcının geç olması. Her şeye rağmen Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Ahmet Yıldırım, İzmir temsilcisi ile ilk galibiyetine ulaşırken geçen senenin gol kralı uğursuzluğu bozarcasına fileleri havalandırdı. Belki bu skor Buca'nın önümüzdeki haftalarda açılmasına vesile olur. Çünkü benim geçen seneden tanıdığım Bucaspor bu değil.
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