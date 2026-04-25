Karakter koymak fark yaratacak

Göztepe'nin Avrupa hayali, sezonun son düzlüğüne girilirken sahadaki performans kadar Türkiye Kupası'nda yaşanan gelişmelere de bağlı hale geldi. Bir dönem ihtimal hesapları daha net, senaryolar daha umut vericiydi. Ancak kupada Fenerbahçe ve Galatasaray'ın elenmesi, sarı-kırmızılıların Avrupa yolundaki matematiğini beklenenden daha karmaşık ve daha zor bir hale getirdi. Normal şartlarda Göztepe için en gerçekçi senaryo ligi 5. sırada bitirip, Türkiye Kupası'nı lig sıralamasıyla Avrupa bileti alacak bir takımın kazanmasıydı. Çünkü bu durumda Avrupa kontenjanı lig sıralamasına kayıyor ve kapı bir sıra daha aşağıya açılıyordu. Fakat kupada büyük favorilerin devre dışı kalması, bu ihtimali zayıflattı. Artık kupayı kazanacak takımın lig sıralamasındaki yeri belirleyici olacak ve bu da Göztepe'nin kaderini doğrudan etkileyecek.

SÜRPRİZ DE VAR

Çünkü artık sadece kendi maçlarını kazanmak yetmiyor. Aynı zamanda rakiplerin puan kaybetmesi ve kupada yarı finale kalan Beşiktaş ile Trabzonspor'un şampiyon olması senaryosunun da lehine sonuçlanması gerekiyor. Yani ihtimaller üst üste binmiş, denklem daha fazla bilinmeyenli hale gelmiş durumda.

Ancak futbolun doğasında ihtimaller kadar sürprizler de vardır. Göztepe'nin yapması gereken şey hala net: Kalan maçları maksimum puanla geçmek ve işi matematikten çıkarıp baskıyı rakiplerine yüklemek. Çünkü siz kazandıkça, hesaplar yeniden yapılır. Belki bugün ihtimal düşmüş olabilir ama tamamen ortadan kalkmış değil. Bazı hikayeler tam da ihtimallerin en düşük olduğu yerde yazılır. Göztepe için mesele artık sadece Avrupa'ya gitmek değil, o ihtimali son ana kadar kovalayacak karakteri sahaya koyabilmek.