Bir düdük, bin emek

Futbol bazen skorla anlatılmaz. Bazen bir düdük, doksan dakikada verilen tüm emeği silip götürür. Göztepe'nin Kocaelispor deplasmanında yaşadığı tam olarak buydu. Sarı kırmızılılar, maç boyunca planına sadık kalan ve çok iyi bir oyun oynamasa bile zorlu deplasmandan üç puan alabilecek seviyede bir performans ortaya koydu. Dakikalar ilerledikçe sadece bir galibiyet değil, aynı zamanda Avrupa yolunda çok kritik bir adım da yaklaşıyordu. Her şey kontrol altındaydı. Ta ki o ana kadar. Son saniyelerde çalınan penaltı düdüğü, sadece bir kararı değil, futbolun adalet duygusunu da tartışmaya açtı. Pozisyona bakan herkesin aklında aynı soru vardı: Bu nasıl penaltı? Daha da çarpıcı olan ise şu: Spor kamuoyunun neredeyse tamamı bu kararın hatalı olduğu konusunda hemfikirken, sahadaki tek aksi yorum hakemlerden geldi. Bu durum artık "insani hata" sınırlarını aşan bir güvensizlik ortamı yaratıyor.



MESELE PENALTI DEĞİL

Göztepe cephesinin tepkisi bu yüzden sadece bir maça değil, daha büyük bir probleme yönelik. Çünkü bu tarz kararlar sadece puan kaybettirmez. Oyuncunun inancını, taraftarın bağlılığını ve en önemlisi rekabetin adilliğine olan güveni zedeler. Bugün Göztepe'nin kaybettiği iki puandan fazlası. Kazanılmış bir maçın elinden alınması, sezon sonunda telafisi olmayan sonuçlar doğurabilir. Avrupa yarışı gibi ince hesapların yapıldığı bir tabloda, bu tarz hataların "olağan" görülmesi kabul edilemez. Futbolun en büyük ihtiyacı güven. Eğer sahadaki kararlar bu kadar tartışmalı hale gelirse, kazanılan galibiyet de kaybedilen puan da anlamını yitirir. Şimdi herkesin beklediği şey çok net. Bu hatanın incelenmesi ve sorumluların hesap vermesi. Aksi halde her hafta aynı tartışmaları konuşmaya devam ederiz. Ve o zaman mesele bir penaltı olmaktan çıkar, futbolun kendisi sorgulanır hale gelir.