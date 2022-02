Koca Dağ şanslı

1.AYAK: Kısrakların çimdeki 15 handikap yarışında Gözyaşıotu, Sevdam, Hayat, Polatlı Gülü, Bahariye ve Landing birincilik adaylarım.

2.AYAK: Arap taylarının çim yarışında formunu geliştiren Bubo ve iyi durumuyla Serkanınoğlu arasında birincilik düğümü çözülür.

3.AYAK: Kumdaki KV8 yarışında Like The Stars, Lion Empire, Delawere ve Best Friend öne çıkan taylar. Lucky Justen ve Kafkas Beyi yeri olanlara.

4.AYAK: 2 yaşlı tayların çim pistteki 5 şartlı yarışında Magic Fire, Turamhan ve Hırçın Dostum arasında kazanan belirlenir.

5.AYAK: Arapların bölünen maiden yarışında ilk kez start allacak olmasına rağmen idman pistınde dikkati çeken Koca Dağ kazanmaya yakın.

6.AYAK: Birinciik kazanamayan tayların 19 şartlı yarışında Karadayım, Torokoviç, Fleur, Şirinyer Pınarı ve Easy Victory daha şanslı isimler.