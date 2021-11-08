Ozgan şanslı

1.AYAK: Arap taylarının 14 handikap yarışında Uzaydestanı, Fişek Ali, Demir Bereket, Kırat Bey ve Sınır Tanımaz birincilik adayloarım.

2.AYAK: Maiden yarışta Turaçbey, Good Wew, Dağın Ateşi ve Oğlum Yaman birinciliğe daha yakın taylar. Kırım Rüzgarı yeri lanlarca düşünümeli.

3.AYAK: İngilizlerin uzundaki KV8 çim yarışında Vector, Trevi Fountain ve As De Coeur arasında bu koşunun kaderi bellirlenir.

4.AYAK: Kumdaki 5 şartlı yarış mücadeleli geçmeye aday. Kara Hisar, Petrocelli ve Black Wasp birinciliğe daha yakın isimler.

5.AYAK: Arapların çim pistteki 5 şartlı yarışını formunu üst düzeye yükselten Ozgan'ın kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.

6.AYAK: Birincilikle tanışamayan tayların 19 şartlı yarışında Sweps, Fair Macto, Caracciolo ve Born To Lead hedefe kiitlenen taylar. Bol şanslar.