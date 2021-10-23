1.AYAK: Arapların yamaklara ait 16 handikap yarışında Demirşah, Küçük Joker, Karavaş ve Yiğitoğlum öncelikli isimler. Özümcan sürpriz.

2.AYAK: Uzundaki 4 şartlı yarışta Vanlımaho, Bükentay, Sinyor, Hürsev, Ünal Amca ve Milyoner birincilik adaylarım. Tuğtekin yeri olanlara.

3.AYAK: İngilizlerin çim pistteki kısa vade 8 yarışında formunu geliştiren Turgutlu Efesi'ni birinciliğe yakın buluyorum. Tek yazılabilir.

4.AYAK: 2 yaşlı tayların çim pistteki kısa vade 6 yarışında Crazy Amazon ve Thunder Jest ayrımsız yazılmalı. Bojack sürpriz yapabilir.

5.AYAK: Dişi tayların maiden yarışında Zima Blue, Fallow The Leader ve Lady Elmendorf birinciliğe daha yakın isimler.

6.AYAK: Kapanıştaki 3 şartlı yarışta Demented, Gurme, Ayvalık Ateşi, Ookazi ve Baba Nasuhi öne çıkan taylar. Hold Up daha sonra.