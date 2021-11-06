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4. ayakta Vaiz ERGUN ONARIR

4. ayakta Vaiz

ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 06.11.2021, 00:00

1.AYAK: 4 yaşlı Arapların 14 handikap yarışında Kızım Aysima, Gelibolu Kızı, Kazanlı, Prenses Özgül, Ahmet Ali ve Bahariye öncelikli isimler.
2.AYAK: Arap taylarının 4 şartlı yarışında Özgürce, Dirlik ve Canoğlucan öne çıkan isimler. Karacalar ve Onkut yeri olanlarca düşünülmeli.
3.AYAK: Çimdeki kısa vade yarışta El Patron, Speed Force, Yahyahan ve Kafkas Beyi arasındaki çekişme kazananı ortaya çıkarır.
4.AYAK: 2 yaşlıların "KİTVAK" koşusunda ilk 2 yarışında geçilmeyen Vaiz iyi durumuyla birinciliğin en güçlü adayı. Tek yazılabilir.
5.AYAK: Maiden yarışta son yarışlarından üçüncülük çıkaran Duranhan ve Time Of Honor birinciliğe daha yakın taylar.
6.AYAK: Kapanıştaki 16 handikapta Rio, Wild Ocean ve Look Star öncelikle yazılmalı.
Speedy King ve Gurme geniş oynayanlara.

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