4. ayakta Vaiz

1.AYAK: 4 yaşlı Arapların 14 handikap yarışında Kızım Aysima, Gelibolu Kızı, Kazanlı, Prenses Özgül, Ahmet Ali ve Bahariye öncelikli isimler.

2.AYAK: Arap taylarının 4 şartlı yarışında Özgürce, Dirlik ve Canoğlucan öne çıkan isimler. Karacalar ve Onkut yeri olanlarca düşünülmeli.

3.AYAK: Çimdeki kısa vade yarışta El Patron, Speed Force, Yahyahan ve Kafkas Beyi arasındaki çekişme kazananı ortaya çıkarır.

4.AYAK: 2 yaşlıların "KİTVAK" koşusunda ilk 2 yarışında geçilmeyen Vaiz iyi durumuyla birinciliğin en güçlü adayı. Tek yazılabilir.

5.AYAK: Maiden yarışta son yarışlarından üçüncülük çıkaran Duranhan ve Time Of Honor birinciliğe daha yakın taylar.

6.AYAK: Kapanıştaki 16 handikapta Rio, Wild Ocean ve Look Star öncelikle yazılmalı.

Speedy King ve Gurme geniş oynayanlara.