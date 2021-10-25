1.AYAK: Dişi İngilizlerde Lady Lipa, Peggy Bundy, Powerbank, Princess Merida, İncinin Kızı ve Toriçem birinciliğe daha yakın isimler.

2.AYAK: Arapların 'satış 1' koşusunda Şef Nuri, Özbilgin, Başkaynak, Esmergöz ve Zıvarıklı arasında bu yarışın kaderi şekillenir.

3.AYAK: Arap taylarının "Anadolu Spor Gazetecileri" koşusunda Saluki, Polatlı Rüzgarı ve Ayderli Turbo çekişmesi kazananı belirler.

4.AYAK: Tayların çim pistteki kısa vade yarışını seri stiliyle öne düşecek Rotovatör'ün beyaz bayrak - ayna yapmasını bekliyorum.

5.AYAK: İngilizlerin çimdeki 5 şartlı mukavemet koşusunda As De Coeur ve Speed Force arasında birincilik düğümü çözülür..

6.AYAK: Birincilikle tanışamamış tayların kapanış koşusunda Vahit Usta, Minigun, Master Chef ve Torokoviç öne çıkan isimler. Trudi daha sonra.