1.AYAK: Dişi İngilizlerin 15 handikap yarışında İşin Aslı, Red Cloud, Sweety Bella, Lady Lipa, Anita Blake ve İncinin Kızı öne çıkan isimler.

2.AYAK: 4 yaşlı Arapların maiden yarışında Hiperaktif, Prenses Toşur, Baba Zekayi, İsmail Hanbey ve Dodurga öncelikli isimler.

3.AYAK: 4 yaşlıların 14 handikap yarışında Sınır Tanımaz, Kırdemir, Önerbeyi ve Tiranlı çekişmesine Canömerim de katılabilir.

4.AYAK: Arapların kısa vade "Serhanbey" koşusunu alduğı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Süvari Angel'in kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.

5.AYAK: Bölünen maiden yarışta formunu geliştiren Seyfettin ve Turhanbeyi arasında birincilik düğümü çözüme kavuşur.

6.AYAK: Kısrakların kapanış koşusunda Genç Mimar, Eğilce ve Lolan Güzeli öncelikle yazılmalı. Mahperverkız ve Haz Pınarı yeri olanlara.