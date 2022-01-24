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Süvari Angel ERGUN ONARIR

Süvari Angel

ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 24.01.2022, 00:00

1.AYAK: Dişi İngilizlerin 15 handikap yarışında İşin Aslı, Red Cloud, Sweety Bella, Lady Lipa, Anita Blake ve İncinin Kızı öne çıkan isimler.
2.AYAK: 4 yaşlı Arapların maiden yarışında Hiperaktif, Prenses Toşur, Baba Zekayi, İsmail Hanbey ve Dodurga öncelikli isimler.
3.AYAK: 4 yaşlıların 14 handikap yarışında Sınır Tanımaz, Kırdemir, Önerbeyi ve Tiranlı çekişmesine Canömerim de katılabilir.
4.AYAK: Arapların kısa vade "Serhanbey" koşusunu alduğı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Süvari Angel'in kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.
5.AYAK: Bölünen maiden yarışta formunu geliştiren Seyfettin ve Turhanbeyi arasında birincilik düğümü çözüme kavuşur.
6.AYAK: Kısrakların kapanış koşusunda Genç Mimar, Eğilce ve Lolan Güzeli öncelikle yazılmalı. Mahperverkız ve Haz Pınarı yeri olanlara.

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