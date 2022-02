1.AYAK: İngilizlerin 17 handikap yarışında Winner Gets It All, Dragon Born, Regamour, Happy Time, Libertalia ve Mystery Focus öncelikli isimler.

2.AYAK: Maiden yarışta Make A Fire, Armash, Never Alone, Ahbap ve Mr Tekin birincilik mücadelesi verecek taylar.

3.AYAK: Dişi tayların 14 handikap çekişmesinde Satellite, Wind Of Love, Lenora ve Another Love öne çıkan taylar. Scarlet yeri olanlara.

4.AYAK: Dişi İngilizlerin KV7 "Mrs. Atkins" koşusunda süper bir form yakalayan Atomic Blonde birinciliğin en güçlü adayı. Tek geçilebilir.

5.AYAK: Arapların 4 şartlı yarışında Yollaraz ve Sancar öncelikle yazılmalı. Yeri olanlar Subike'yi değerlendirsinler.

6.AYAK: Kapanıştaki bölünen maiden yarışta Overthrown, Dems Victory ve Win For You ilk birinciliğin peşimden koşacak isimler.