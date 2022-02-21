1.AYAK: Arapların uzundaki 5 şartlı yarışında ilk şansı Süvari Angel'e veriyorum. Koray ve Dostbağı da kuponlarda yer almalı. Dervişbey yeri olanlara.

2.AYAK: 4 yaşlı Arapların 14 handikap yarışında Oğlum Yaman, Uzaydestanı, Şenilker, Kılıç Faro ve Kırat Bey öncelikli isimler. Miranalp sürprizde.

3.AYAK: Dişi tayların KV7 yarışında Real Character, Nazik Endam. Lucky Storm ve Sultan Celim arasında birincilik düğümü çözülür.

4.AYAK: İngilizlerin KV6 yarışında son iki yarışını galibiyetle kapatan Maratoncu birinciliğin en güçlü adayı. Tek yazılabilir.

5.AYAK: Maiden yarışta Noble Wind, Küçük Joe ve King Of Game ilk birinciliklerini kazanmak için uğraş verecek taylar.

6.AYAK: Kapanış koşusunda İncinin Kızı, Dragon Heart, Lider ve Baba Sadık birinciliğe daha yakın bulduğum İngiliz atları. Bol şans.