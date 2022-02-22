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Gold Design ERGUN ONARIR

Gold Design

ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 22.02.2022, 00:00

1.AYAK: Arapların yamaklara ait 5 şartlı yarışında Soydere, Günpınar, Sukaya ve Özbatu birinciliğe daha yakın isimler.
2.AYAK: Dişilerin maiden yarışında Diamond Candy, Great Exuma ve Cathy Can öne çıkan taylar. Kiremithane yeri olanlarca düşünülmeli.
3.AYAK: 4 yaşlı Arapların 4 şartlı yarışında İlyada, Goşa, Hayalet Şehir, Gülbiten, Macaroviş ve Nitrojen daha şanslı kısraklar.
4.AYAK: 3 yaşlıların açık grup 3 yarışını son 2 yarışından galibiyet çıkarmayı başaran Gold Design'in kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.
5.AYAK: Dişi tayların bölünen maiden yarışında Colour Of Love, Space Walk, Ipaxiema, Goddesmia ve Meginaz birincilik adaylarım.
6.AYAK: İngilizlerin kapanıştaki 15 handikap yarışında iyi durumlarıyla Javinger ve Iguazu Falls kuponlara ayrımsız yazılmalı.

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