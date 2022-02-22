1.AYAK: Arapların yamaklara ait 5 şartlı yarışında Soydere, Günpınar, Sukaya ve Özbatu birinciliğe daha yakın isimler.

2.AYAK: Dişilerin maiden yarışında Diamond Candy, Great Exuma ve Cathy Can öne çıkan taylar. Kiremithane yeri olanlarca düşünülmeli.

3.AYAK: 4 yaşlı Arapların 4 şartlı yarışında İlyada, Goşa, Hayalet Şehir, Gülbiten, Macaroviş ve Nitrojen daha şanslı kısraklar.

4.AYAK: 3 yaşlıların açık grup 3 yarışını son 2 yarışından galibiyet çıkarmayı başaran Gold Design'in kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.

5.AYAK: Dişi tayların bölünen maiden yarışında Colour Of Love, Space Walk, Ipaxiema, Goddesmia ve Meginaz birincilik adaylarım.

6.AYAK: İngilizlerin kapanıştaki 15 handikap yarışında iyi durumlarıyla Javinger ve Iguazu Falls kuponlara ayrımsız yazılmalı.