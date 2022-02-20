Canmete şanslı

1.AYAK: Arapların uzundaki 15 handikap yarışında Adamım, Hasan, Gülbaba, Ahmet Ali, Buzkralı ve Bükentay birinciliğe daha yakın isimler.

2.AYAK: Galibiyetle tanışamamış 4 yaşlı Arapların maiden yarışında Demirağa, Koruyucu, Fış Fış ve Temelkan arasında kazanan belirlenir.

3.AYAK: 4 yaşlı Arapların grup 3 "İzmir Vali" koşusunu formunu üst düzeye taşıyan Canmete'nin kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.

4.AYAK: Arapların 5 şartlı yarışında Aslansoylu. Ildırlı, Kenanlı, Başparmak ve Pilevneli arasında bu yarışın kaderi şekillenir.

5.AYAK: Grup 3 "Fehmi Simsaroğlu koşusunda Wardenclyffe, Piko Piko ve Zalın Oğlu kupaya göz koyan taylar. Jason Bourne yeri olanlarca yazılmalı.

6.AYAK: Kapanıştaki 4 yaşlı Arapların bölünen maiden yarışında Altaylı ve Esyener ilk birinciliklerini kazanma konusunda öne çıkan isimler.