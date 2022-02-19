1.AYAK: 4 yaşlı Arapların satış 2 koşusunda Renk, Çüngüş Güzeli ve Acarsu öncelikli isimler. Fou Bleu ve Birsen De Faust yeri olanlarca düşünülmeli.

2.AYAK: 4 yaşlıların 15 handikap yarışında Alevkıran, Yavuz Reis, Keremşah ve Ersarraf öne çıkan Arap atları. Dobby sürprizde.

3.AYAK: Arapların uzundaki KV7 yarışında Özgünstone, Özçelik ve Sülünbike arasında birincilik düğümü çözüme kavuşur.

4.AYAK: "Nuri Midillili" koşusu mücadeleli geçmeye aday. Uludaz, Full Throttle, Jack Sparrow, Luminescence ve Nestor çekişmesi yaşanacak.

5.AYAK: Dişi tayların bölünen maiden yarışında son ikinciliği beğenilen Love Me Again birinciliğin en güçlü adayı. Kuponlarda tek bırakılabilir.

6.AYAK: Dişi İngilizlerin yamaklara ait yarışında Bouvet, Passion Runner, Anna Henrietta ve Crafty Girl kapışması yarışın galibini belirler.