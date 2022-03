1.AYAK: 3 yaşlı dişilerin maiden yarışında Desert Fairy, Strong Storm, Royal Diadem, Quach ve New Melbourne birinciliğe daha yakın taylar.

2.AYAK: Tayların uzun mesafeli 3 şartlı yarışında Kanaga, Kral Çıplak, King Hayri ve Lucatony öncelikle yazılmalı. Desire For Victory yeri olanlara.

3.AYAK: Arapların 5 şartlı yarışında ilk şansı Zafer Meydanı'na veriyorum. İyi durumlarıyla Sülünbike ve Duman da kuponlarda yer almalı.

4.AYAK: "Muhlis Akalın" koşusunda formunu geliştiren Kuzey Yağmuru risk almayı sevenlerce tek yazılabilir.

5.AYAK: Bölünen maiden yarışta Carpe Diem Baby, Win My Heart, Venice ve Lady Göksu birinciliği hedefleyen dişi taylar.

6.AYAK: Arapların kapanıştaki kapanış koşusunda Siverek Han, Asteroid ve Çok Yakın yeni sahiplerinin gözüne girmeye çalışacak isimler.