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Kuzey Yağmuru ERGUN ONARIR

Kuzey Yağmuru

ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 26.03.2022, 00:00

1.AYAK: 3 yaşlı dişilerin maiden yarışında Desert Fairy, Strong Storm, Royal Diadem, Quach ve New Melbourne birinciliğe daha yakın taylar.
2.AYAK: Tayların uzun mesafeli 3 şartlı yarışında Kanaga, Kral Çıplak, King Hayri ve Lucatony öncelikle yazılmalı. Desire For Victory yeri olanlara.
3.AYAK: Arapların 5 şartlı yarışında ilk şansı Zafer Meydanı'na veriyorum. İyi durumlarıyla Sülünbike ve Duman da kuponlarda yer almalı.
4.AYAK: "Muhlis Akalın" koşusunda formunu geliştiren Kuzey Yağmuru risk almayı sevenlerce tek yazılabilir.
5.AYAK: Bölünen maiden yarışta Carpe Diem Baby, Win My Heart, Venice ve Lady Göksu birinciliği hedefleyen dişi taylar.
6.AYAK: Arapların kapanıştaki kapanış koşusunda Siverek Han, Asteroid ve Çok Yakın yeni sahiplerinin gözüne girmeye çalışacak isimler.

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