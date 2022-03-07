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Kapaklıcan ERGUN ONARIR

Kapaklıcan

ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 07.03.2022, 00:00

1.AYAK: Dişi tayların uzundaki 14 handikap yarışında Cosmic Storm, Tibidabo, Sultan Celim, Chica Bella ve Yedi Düvel arasında kazanan belirlenir.
2.AYAK: İngiliz taylarının 3 şartlı yarışında ilk şansı Fortissumum'a veriyorum. İyi durumlarıyla Öykü Can ve Küçük Joe de kuponlarda yer almalı.
3.AYAK: Uzun mesafeli "Gelibolu" koşusunda Siempre, Akıncı, Parion ve Master Wizard birinciliği hedefleyen İngiliz atları.
4.AYAK: Tayların kısa vade 8 yarışında favorim Halaf Ağa. Formunu geliştiren Master Of Puppets ve Soner Bey de iddialı isimler.
5.AYAK: 4 yaşlı Arapların maiden yarışında Rüyanın Kızı, Meltemova, Siyah Gül ve Bilşen ilk birinciliklerinin peşinden koşan kısraklar. Umut Sensin sürprizde.
6.AYAK: Arapların bir solukta bitiverecek kapanış koşusunu uygun bir grup bulan Kapaklıcan'ın kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.

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