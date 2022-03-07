1.AYAK: Dişi tayların uzundaki 14 handikap yarışında Cosmic Storm, Tibidabo, Sultan Celim, Chica Bella ve Yedi Düvel arasında kazanan belirlenir.

2.AYAK: İngiliz taylarının 3 şartlı yarışında ilk şansı Fortissumum'a veriyorum. İyi durumlarıyla Öykü Can ve Küçük Joe de kuponlarda yer almalı.

3.AYAK: Uzun mesafeli "Gelibolu" koşusunda Siempre, Akıncı, Parion ve Master Wizard birinciliği hedefleyen İngiliz atları.

4.AYAK: Tayların kısa vade 8 yarışında favorim Halaf Ağa. Formunu geliştiren Master Of Puppets ve Soner Bey de iddialı isimler.

5.AYAK: 4 yaşlı Arapların maiden yarışında Rüyanın Kızı, Meltemova, Siyah Gül ve Bilşen ilk birinciliklerinin peşinden koşan kısraklar. Umut Sensin sürprizde.

6.AYAK: Arapların bir solukta bitiverecek kapanış koşusunu uygun bir grup bulan Kapaklıcan'ın kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.