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Maxbueno ERGUN ONARIR

Maxbueno

ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 14.03.2022, 00:00

1.AYAK: 4 yaşlı Arapların 15 handikap kapıuşmasında Adıyakşi, Fıstıkcan, Safiha, Duraksız ve Nevinbal arasında kazanan belirlenir.
2.AYAK: Maiden yarışta Good New, Nigarınoğlu, Beytaç, Prenses Toşur, İzimden Gel ve Hiperaktif birincilik kovalayan Arap atları.
3.AYAK: Arapların uzundaki 17 handikapında Tutarlı, Erdoğdu, Kutluşahım ve Hekimoğlu öncelikli isimler. Eminadam yeri olanlara.
4.AYAK: İngilizlerin kısa mesafe KV7 yarışında Sert Yıldırım, Beyond Redemption ve Obrada arasında birincilik düğümü çözülür.
5.AYAK: İngilizlerin uzun mesafeli 17 handikap yarışında formunu geliştiren Maxbueno daha şanslı. Tek yazamayanlar takip ettiklerini yazsınlar.
6.AYAK: Kapanıştaki 3 şartlı yarışta Lebron ve Philberta öne çıkan ve birinciliği hedefleyen İngiliz atları. İyi şanslar.

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