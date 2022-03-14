1.AYAK: 4 yaşlı Arapların 15 handikap kapıuşmasında Adıyakşi, Fıstıkcan, Safiha, Duraksız ve Nevinbal arasında kazanan belirlenir.

2.AYAK: Maiden yarışta Good New, Nigarınoğlu, Beytaç, Prenses Toşur, İzimden Gel ve Hiperaktif birincilik kovalayan Arap atları.

3.AYAK: Arapların uzundaki 17 handikapında Tutarlı, Erdoğdu, Kutluşahım ve Hekimoğlu öncelikli isimler. Eminadam yeri olanlara.

4.AYAK: İngilizlerin kısa mesafe KV7 yarışında Sert Yıldırım, Beyond Redemption ve Obrada arasında birincilik düğümü çözülür.

5.AYAK: İngilizlerin uzun mesafeli 17 handikap yarışında formunu geliştiren Maxbueno daha şanslı. Tek yazamayanlar takip ettiklerini yazsınlar.

6.AYAK: Kapanıştaki 3 şartlı yarışta Lebron ve Philberta öne çıkan ve birinciliği hedefleyen İngiliz atları. İyi şanslar.