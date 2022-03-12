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Atomic Blonde ERGUN ONARIR

Atomic Blonde

ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 12.03.2022, 00:00

1.AYAK: İngilizlerin 21 handikap yarışında Libertalia, Goldenpass, Happy Time, Age Of Love ve Dragon Born arasında birincilik düğümü çözülür.
2.AYAK: Uzun mesafeli 15 handikap kapışmasında Oklahoma, Lenora, Satellite ve Qalandar öne çıkan taylar. Real Champion yeri olanlara.
3.AYAK: Arapların orta mesafe 4 şartlı yarışında Umutlu, Süpermen ve Sancar ipi göğüslemeye hazırlanan isimler.
4.AYAK: Grup 3 "Galata Kulesi" koşusunda birinciliklerini peş peşe sıralayan Atomic Blonde zaferlerine bir yenisini ekleyecek formda. Tek yazılabilir.
5.AYAK: Dişilerin uzundaki maiden yarışında Zeytingözlüm ve Royal Diadem rakiplerine oranla birinciliğe çok daha yakın taylar.
6.AYAK: Kapanıştaki 16 handikap yarışında Petekkan, Subike, Altın Suyu, Ciğerpare, Gülçin Sultan ve Tanırkız arasında altılının kaderi şekillenir.

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