1.AYAK: İngilizlerin 21 handikap yarışında Libertalia, Goldenpass, Happy Time, Age Of Love ve Dragon Born arasında birincilik düğümü çözülür.

2.AYAK: Uzun mesafeli 15 handikap kapışmasında Oklahoma, Lenora, Satellite ve Qalandar öne çıkan taylar. Real Champion yeri olanlara.

3.AYAK: Arapların orta mesafe 4 şartlı yarışında Umutlu, Süpermen ve Sancar ipi göğüslemeye hazırlanan isimler.

4.AYAK: Grup 3 "Galata Kulesi" koşusunda birinciliklerini peş peşe sıralayan Atomic Blonde zaferlerine bir yenisini ekleyecek formda. Tek yazılabilir.

5.AYAK: Dişilerin uzundaki maiden yarışında Zeytingözlüm ve Royal Diadem rakiplerine oranla birinciliğe çok daha yakın taylar.

6.AYAK: Kapanıştaki 16 handikap yarışında Petekkan, Subike, Altın Suyu, Ciğerpare, Gülçin Sultan ve Tanırkız arasında altılının kaderi şekillenir.