Neyzen şanslı

1.AYAK: 4 yaşlı Arapların 15 handikap yarışında Önerbeyi, Balmelda ve Canberkinoğlu öne çıkan isimler. Oğlum Yaman, Kılıç Faro ve Gencetay yeri olanlara.

2.AYAK: Dişi İngilizlerin uzundaki 14 handikap kapışmasında Pace, Bal Kız, İşin Aslı, Houclini ve Gray River arasında birincilik düğümü çözülür.

3.AYAK: Arapların KV8 "Tulyar" koşusunda eküri destekli Torosdağı, Sinoplu Merve, Oğlum Serkan ve Berengül arasında kazanan belirlenir.

4.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin maiden yarışında King Of Game, Füzyon ve The Athletic birinciliğe göz kırpan taylar.

5.AYAK: 4 yaşlı Arapların 5 şartlı yarışında Ateşalan. Sınır Tanımaz, Acarer ve Tiranlı arasında altılı ganyanın kaderi şekillenir.

6.AYAK: Kapanıştaki İngilizlerin 3 şartlı yarışını formunu geliştiren Neyzen'in kazanmasını bekliyorum. Risk almayı sevenler tek bırakabilir.