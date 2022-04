Zorlu yarışlar

1.AYAK: Osmangazi'de altılının ilk ve son ayağı zor. Bu koşuda Captain Swing, Utkucuk, Poker Face, Beyond Redemption, Özay Suzanana ve Sarperhan öncelikli isimler.

2.AYAK: Dişi Arap taylarının maiden yarışında ilk kez koşacak olmasına rağmen Kıvılcımkız birinciliğin en güçlü adayı. Tek yazılabilir.

3.AYAK: Arapların açık grup 3 yarışında Canmete ve Toramankaya ayrımsız kuponlarda yer almalı.

4.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin KV6 yarışında Fast And Furious, Zalın Oğlu ve Saimhan birinciliğe göz kırpan taylar,

5.AYAK: Arapların 4 şartlı yarışında Peköz, Eymenağa, Keleşhan ve Balkanağası arasında birincilik düğümü çözülür.

6.AYAK: İngilizlerin kapanıştaki 15 handikap koşusunu kalabalaık tutalım. Minigun, Tell Me Boy, Bal Kız, Bartuefe, Grande Aquila çekişmesi yaşanacak. Ertuhi Han yeri olanlara.