Denizhan tek

1.AYAK: İngilizlerin kumdaki "Cap Griz Nez" koşusunda Uğur Bubam, Lion Of Babylon, Big Prize, Koca Vezir ve Regamour üne çıkan isimler.

2.AYAK: Çimdeki 15 handikap yarışında Şintay, Yürekli Çocuk, Malala, Aslıyüce ve Kızıl Vazo öncelikle yazılmalı. Kalebarajı yeri olanlara.

3.AYAK: Dişi İngilizlerin Gr3 "Tali Çalbatur" koşusunda Atomic Blonde ve Valley Of Flowers çekişmesi kupayı kazananı belirler.

4.AYAK: Tayların çimdeki 15 handikap yarışını formunu geliştiren Denizhan'ın kazanmasını bekliyorum. Kuponlarda tek tercih edilebilir.

5.AYAK: Arap taylarının maiden yarışında formunu geliştiren Onatkut ve Rock Iron birincilik adaylarım. Bu ikili ayrım yapılmadan yazılmalı.

6.AYAK: 4 yaşlı Arapların 19 şartlı yarışında Darlanma, Uralhan, Gürboğa, Şahlı Han, Alacaatlı ve Bleda ilk birinciliğe göz kırpan isimler.