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Make A Fire ERGUN ONARIR

Make A Fire

ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 09.04.2022, 00:00

1.AYAK: Maiden yarışta Rabıtelli, Preciosa, Bombshell, Gold Power, Polkadot ve King Of The Night birinciliğe daha yakın taylar. Youpon yeri olanlara.
2.AYAK: Arapların uzundaki 22 handikap çekişmesinde Nakış, Yükselabi, Gubaz ve Sonemir arasında birincilik düğümü çözümlenir.
3.AYAK: "Türk Kalp Vakfı" koşusunda Ice Breaker favorim. Jack Sparrow sert rakip olur. Eküri destekli Winner Gets It All sürprizde düşünülmeli.
4.AYAK: 4 yaşlı Arap kısraklarının KV6 yarışında Çölde Ay, Mavi Deniz, Lima, Yelkanım ve Tekaşkım arasında kazanan belirlenir.
5.AYAK: Arapların KV6 yarışında ise Umutlu, Duman ve Bosna Hersek rakiplerine oranla birinciliğe daha yakın isimler.
6.AYAK: 3 yaşlıların kapanıştaki bölünen maiden yarışını Halis Karataş'le start alan Make A Fire'nin kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.

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