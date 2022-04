1.AYAK: Maiden yarışta Rabıtelli, Preciosa, Bombshell, Gold Power, Polkadot ve King Of The Night birinciliğe daha yakın taylar. Youpon yeri olanlara.

2.AYAK: Arapların uzundaki 22 handikap çekişmesinde Nakış, Yükselabi, Gubaz ve Sonemir arasında birincilik düğümü çözümlenir.

3.AYAK: "Türk Kalp Vakfı" koşusunda Ice Breaker favorim. Jack Sparrow sert rakip olur. Eküri destekli Winner Gets It All sürprizde düşünülmeli.

4.AYAK: 4 yaşlı Arap kısraklarının KV6 yarışında Çölde Ay, Mavi Deniz, Lima, Yelkanım ve Tekaşkım arasında kazanan belirlenir.

5.AYAK: Arapların KV6 yarışında ise Umutlu, Duman ve Bosna Hersek rakiplerine oranla birinciliğe daha yakın isimler.

6.AYAK: 3 yaşlıların kapanıştaki bölünen maiden yarışını Halis Karataş'le start alan Make A Fire'nin kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.