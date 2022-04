1.AYAK: 4 yaşlı Arapların kumdaki 15 handikap yarışında Kılıç Faro, Sembol Tay, Canberkinoğlu, Batuhan Efe ve Kardeş Kaya arasında birincilik paylaşılır.

2.AYAK: Arapların 16 handikap çekişmesinde Şanslı Kafkas, Eymenağa, Serdengeçer, Karacakayalı, Buzkralı ve Fıratın Öfkesi öne çıkan isimler.

3.AYAK: İngilizlerin uzun mesafe KV6 yarışını başarılı sonuçlar alan Mavi Kılıç'ın kazanmasını bekliyorum. Kuponlarda tek geçilebilir.

4.AYAK: Dişi tayların 15 handikap yarışında Queen Of Street ve Chica Bella kapışmasını izleyeceğiz. Bu ikili kuponlarda yer almalı.

5.AYAK: Maiden yarışta King Of The Night, King Of Game, Rütbesiz ve Aslanım Benim öne çıkan taylar. Full Muscle yeri olanlarca düşünülmeli.

6.AYAK: İngilizlerin kapanıştaki 15 handikap yarışında Lignin Energy, Lionefe ve Süper Baba çekişmesine Kaptan Cem de katılabilir.