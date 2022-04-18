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Mavi Kılıç ERGUN ONARIR

Mavi Kılıç

ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 18.04.2022, 00:00

1.AYAK: 4 yaşlı Arapların kumdaki 15 handikap yarışında Kılıç Faro, Sembol Tay, Canberkinoğlu, Batuhan Efe ve Kardeş Kaya arasında birincilik paylaşılır.
2.AYAK: Arapların 16 handikap çekişmesinde Şanslı Kafkas, Eymenağa, Serdengeçer, Karacakayalı, Buzkralı ve Fıratın Öfkesi öne çıkan isimler.
3.AYAK: İngilizlerin uzun mesafe KV6 yarışını başarılı sonuçlar alan Mavi Kılıç'ın kazanmasını bekliyorum. Kuponlarda tek geçilebilir.
4.AYAK: Dişi tayların 15 handikap yarışında Queen Of Street ve Chica Bella kapışmasını izleyeceğiz. Bu ikili kuponlarda yer almalı.
5.AYAK: Maiden yarışta King Of The Night, King Of Game, Rütbesiz ve Aslanım Benim öne çıkan taylar. Full Muscle yeri olanlarca düşünülmeli.
6.AYAK: İngilizlerin kapanıştaki 15 handikap yarışında Lignin Energy, Lionefe ve Süper Baba çekişmesine Kaptan Cem de katılabilir.

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