Likaki şanslı

1,AYAK: 2. altılı dişi İngilizlerin yarışı ile başlıyor. Houclini, İncinin Kızı, Peggy Bundy, La Plata, Miss Arya ve Gray River birinciliğe göz kırpan isimler.

2.AYAK: Arapların 15 handikap yarışında Esmergöz, Uçanyumak, Lolan Güzeli, Miraykız ve Çağlayanşelale arasında kazanan belirlenir.

3.AYAK: Tayların KV6 yarışında formunu geliştiren Likaki birinciliğin en güçlü adayı. Kuponlarda tek bırakılabilir.

4.AYAK: Arapların uzun mesafeli 3 şartlı yarışında Eminadam, Beyhanefe, Göldem ve Olgunalp arasında birincilik düğümü çözülür.

5.AYAK: İlk kez piste çıkan Arap taylarının 1 şartlı yarışında idmandaki çalışmalarıyla dikkat çeken Gürobası ve Erşafak kuponlarda yer almalı.

6.AYAK: 4 yaşli Arapların kapanıştaki 14 handikap kapışmasında Canberkinoğlu, Kılıç Faro ve Oğlum Yaman öncelikli isimler.

Adıyakşi ve Fıstıkcan yeri olanlara.