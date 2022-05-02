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Çakırdağlı ERGUN ONARIR

Çakırdağlı

ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 02.05.2022, 00:00

1.AYAK: İlk kez piste çıkan Arap taylarının çimdeki 1 şartlı yarışında Canyurt, Saadın Ateşi, Cengaver Tay, Zekosh ve Aşık Tay öncelikli isimler.
2.AYAK: Dişilerin çim pistteki 4 şartlı yarışında Medicane, Chica Bella, Madam Ludmila ve Queen Of Street öne çıkan taylar. Ad Astra yeri olanlara.
3.AYAK: İngilizlerin 4 şartlı yarşını formunu geliştiren Çakırdağlı'nın kolay kazanmasını bekliyorum. Kuponlarda tek başına bırakılabilir.
4.AYAK: Arapların KV6 Odin koşusunda Pıtır, Egeberk ve Tunç Siperi öne çıkan isimler. Son yarışını kazanan Hızlı Asiye sürprizde düşünülmeli.
5.AYAK: Arap taylarının bölünen 1 şartlı yarışında idman pistinde beğenilen Gideros ve Gülerce Han ayrım yapılmadan kuponlara yerleştirilmeli.
6.AYAK: Dişi İngilizlerin kapanıştaki çim yarışında La Plata, Scrapper Girl, Mamacita Bonita, Out Of The Dark, Sour Times ve Coupage çekişmesi yaşanacak.

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