1.AYAK: İlk kez piste çıkan Arap taylarının çimdeki 1 şartlı yarışında Canyurt, Saadın Ateşi, Cengaver Tay, Zekosh ve Aşık Tay öncelikli isimler.

2.AYAK: Dişilerin çim pistteki 4 şartlı yarışında Medicane, Chica Bella, Madam Ludmila ve Queen Of Street öne çıkan taylar. Ad Astra yeri olanlara.

3.AYAK: İngilizlerin 4 şartlı yarşını formunu geliştiren Çakırdağlı'nın kolay kazanmasını bekliyorum. Kuponlarda tek başına bırakılabilir.

4.AYAK: Arapların KV6 Odin koşusunda Pıtır, Egeberk ve Tunç Siperi öne çıkan isimler. Son yarışını kazanan Hızlı Asiye sürprizde düşünülmeli.

5.AYAK: Arap taylarının bölünen 1 şartlı yarışında idman pistinde beğenilen Gideros ve Gülerce Han ayrım yapılmadan kuponlara yerleştirilmeli.

6.AYAK: Dişi İngilizlerin kapanıştaki çim yarışında La Plata, Scrapper Girl, Mamacita Bonita, Out Of The Dark, Sour Times ve Coupage çekişmesi yaşanacak.