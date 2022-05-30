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Canyurt tek ERGUN ONARIR

Canyurt tek

ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 30.05.2022, 00:00
1.AYAK: 3 yaşlı dişi İngilizlerin 14 handikap yarışında Kordelya, Diga Me ve Morning Star öne çıkan taylar. Havin Sarya ve Cosmic Storm yeri olanlara.
2.AYAK: Dişi İngilizlerin çimdeki 16 handikap yarışında Zillion Sun, Scrapper Girl, Pace, La Plata ve Out Of The Dark çekişmesine Huma Sultan da katılabilir.
3.AYAK: Arap taylarının çim pistteki 3 şartlı yarışında favorim Canyurt.
Rüştünü ispatlayan Canyurt kuponlarda tek başına bırakılabilir.
4.AYAK: İngilizlerin çimdeki 5 şartlı yarışında Red Luck, The Plucky ve Asude Sultan birinciliğe daha yakın bulduğum arıkanlar.
5.AYAK: 2 yaşlıların çimdeki maiden yarışında Wasserfall, Deauville, Bossy Boy ve Sirakuza ilk birinciliklerini kazanmak için koşan taylar.
6.AYAK: 4 yaşlı Arapların kumdaki kapanış koşusunda Borantay, Ardanın Ateşi, Polatlı Rüzgarı ve Çekoğlu arasında birincilik düğümü çözülür.
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