Zeybek Flight

1.AYAK: 4 yaşlı Arapların çimdeki 16 handikap yarışında Çerdiğin, Şah Dragon, Basgit ve Canberkinoğlu öncelikli isimler. Jumbojet yeri olanlara.

2.AYAK: İngilizlerin çim pistteki 15 handikap yarışında Bianco, La Plata ve Langeron çekişmesine Anna Henrietta da katılabilir.

3.AYAK: Arapların çim pistteki 4 şartlı yarışında Aslansoylu ve Muslih Ağa öncelikle yazılmalı.

Ozgan ve Köyağası Demir imkanlar ölçüsünde kopona eklenebilir.

4.AYAK: 3 yaşlı tayların çimdeki 2 kilpmetrelik 4 şartlı yarışını formunu geliştiren Zwybek Flight'in kazanmasını bekliyoruç Riski sevenler tek yazsın.

5.AYAK: Arap taylarının kumdaki maiden yarışında Erşafak, Gangaster, Ardahan, Zemfira ve Fukara ilk birinciliklerini kazanmayı hedefliyorlar.

6.AYAK: Arapların kumdaki kapanış koşusunda Kara Dere, Efe Yürek, Fıratın Öfkesi ve Porsuk Kızı arasında altılı ganyanın kaderi şekillenir.

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