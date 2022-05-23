  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Anasayfa Yazarlar Zeybek Flight
Zeybek Flight ERGUN ONARIR

Zeybek Flight

ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 23.05.2022, 00:00
1.AYAK: 4 yaşlı Arapların çimdeki 16 handikap yarışında Çerdiğin, Şah Dragon, Basgit ve Canberkinoğlu öncelikli isimler. Jumbojet yeri olanlara.
2.AYAK: İngilizlerin çim pistteki 15 handikap yarışında Bianco, La Plata ve Langeron çekişmesine Anna Henrietta da katılabilir.
3.AYAK: Arapların çim pistteki 4 şartlı yarışında Aslansoylu ve Muslih Ağa öncelikle yazılmalı.
Ozgan ve Köyağası Demir imkanlar ölçüsünde kopona eklenebilir.
4.AYAK: 3 yaşlı tayların çimdeki 2 kilpmetrelik 4 şartlı yarışını formunu geliştiren Zwybek Flight'in kazanmasını bekliyoruç Riski sevenler tek yazsın.
5.AYAK: Arap taylarının kumdaki maiden yarışında Erşafak, Gangaster, Ardahan, Zemfira ve Fukara ilk birinciliklerini kazanmayı hedefliyorlar.
6.AYAK: Arapların kumdaki kapanış koşusunda Kara Dere, Efe Yürek, Fıratın Öfkesi ve Porsuk Kızı arasında altılı ganyanın kaderi şekillenir.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI
  • SON DAKİKA