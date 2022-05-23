Zeybek Flight

1.AYAK: 4 yaşlı Arapların çimdeki 16 handikap yarışında Çerdiğin, Şah Dragon, Basgit ve Canberkinoğlu öncelikli isimler. Jumbojet yeri olanlara.
2.AYAK: İngilizlerin çim pistteki 15 handikap yarışında Bianco, La Plata ve Langeron çekişmesine Anna Henrietta da katılabilir.
3.AYAK: Arapların çim pistteki 4 şartlı yarışında Aslansoylu ve Muslih Ağa öncelikle yazılmalı.
Ozgan ve Köyağası Demir imkanlar ölçüsünde kopona eklenebilir.
4.AYAK: 3 yaşlı tayların çimdeki 2 kilpmetrelik 4 şartlı yarışını formunu geliştiren Zwybek Flight'in kazanmasını bekliyoruç Riski sevenler tek yazsın.
5.AYAK: Arap taylarının kumdaki maiden yarışında Erşafak, Gangaster, Ardahan, Zemfira ve Fukara ilk birinciliklerini kazanmayı hedefliyorlar.
6.AYAK: Arapların kumdaki kapanış koşusunda Kara Dere, Efe Yürek, Fıratın Öfkesi ve Porsuk Kızı arasında altılı ganyanın kaderi şekillenir.